Coronavirus, ripresa Serie A | Il dirigente esce allo scoperto

L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi anche il mondo del calcio. Tante polemiche, poche certezze: per un dirigente di Serie A non si tornerà a giocare

La situazione è davvero complicata. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio la Serie A e il mondo del calcio nonché gli altri aspetti della vita quotidiana. Una possibile ripresa del campionato italiano è sempre molto incerta visto che il premier Conte dovrebbe parlerà questa sera per allungare il periodo di lockdown.

Serie A, Pierpaolo Marino traccia la linea: “Non si giocherà”

Durante una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica” il capo dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha svelato le sue preoccupazioni per un possibile ritorno in campo: “Io sono molto preoccupato e faccio una valutazione che va oltre questa stagione e si proietta già alla prossima. Stiamo combattendo contro un nemico che sta vincendo: non si può pensare che basti l’abrogazione di un decreto per riprendere come niente fosse”. Poi ha aggiunto: “Sono realista. Ho fatto sempre riferimento a ciò che accadeva in Cina. Loro sono due mesi e mezzo avanti a noi come esperienza di coronavirus, ma non mi risulta che abbiano deciso come e quando tornare a giocare”.

Infine, lo stesso Marino ha rivelato il suo pensiero: “Per me questa stagione non vale più: è un anno di lutto e basta. Nessuno si ricorderà di chi ha vinto o perso questo questo che resterà nella memoria come il campionato del coronavirus. Non riesco a pensare al calcio che riprende in stadi spettrali”. “Non si riesce a programmare l’attività scolastica, come si può pensare a quella calcistica? Riparliamone quando ci sarà la possibilità di riprendere gli allenamenti a pieno regime”, la chiosa finale.

Una data è ancora incerta per quando riguarda la ripresa delle attività sportive, in particolar modo del campionato di Serie A.

