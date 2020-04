Calciomercato, Rangnick al Milan | C’è l’annuncio dell’allenatore

Rimane incerto il nome del prossimo allenatore del Milan e, intanto, arriva la prima smentita: “Non c’è nessun accordo con i rossoneri”.

Il futuro del Milan è sempre più fumoso, le certezze sono poche e i dubbi sono ancora molti. Il piano disegnato da Gazidis è chiaro, ma ancora non è possibile sapere chi sarà incaricato di dirigere la prima squadra. Il destino di Pioli, infatti, sembra segnato: ha rotto con la dirigenza ed a fine stagione saluterà i rossoneri. I nomi dei possibili candidati alla panchina del Milan sono molti: con Rangnick dato da molti come favorito, Spalletti come suggestione e anche l’idea di lanciare un giovane allenatore come Mark Van Bommel. Intanto dalla Germania arriva la prima smentita da parte di uno dei possibili eredi di Pioli sulla panchina di San Siro.

Calciomercato Milan, Rangnick ferma tutto | “Non c’è nessun accordo”

Considerato da molti come il prossimo allenatore del Milan, Ralf Rangnick rimane un profilo molto gradito da Gazidis. Il tecnico tedesco, però, ha gelato i rossoneri ai microfoni di ‘Sport-im-Osten-Talk’: “Non c’è nulla con il Milan. Ci sono stati dei contatti, ma nessun tipo di accordo”. Una smentita ufficiale da parte di Rangnick che, in questo modo, mette ancora più pressione sui dirigenti rossoneri.

Al momento Rangnick rimane al Lipsia, dove il suo ruolo dirigenziale è stato fondamentale per costruire i successi riscossi sul campo dal club tedesco. Il Milan dovrà accelerare nei prossimi mesi se vorrà riuscire a convincere il tedesco ad abbracciare la causa rossonera e prendersi carico della ricostruzione del club meneghino.

