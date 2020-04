Calciomercato Lazio, Psg all’assalto per il doppio colpo

Calciomercato Lazio, il Psg fa sul serio: i francesi si fanno avanti per un doppio acquisto dai biancocelesti, cifre elevatissime

La grande stagione della Lazio non è passata sotto silenzio a livello internazionale. L’exploit dei ragazzi di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti e dunque i pezzi pregiati biancocelesti rappresenteranno l’oggetto del desiderio del prossimo calciomercato. Fa sul serio, in particolare, il Psg, che torna alla carica. Leonardo ha messo nel mirino da diverso tempo Sergej Milinkovic-Savic, per il quale Lotito chiede circa 100 milioni di euro. Un esborso che però, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i francesi sembrano disposti ad effettuare. Non solo. I parigini hanno messo gli occhi anche su Adam Marusic. L’esterno montenegrino è finito ai margini della squadra, vista la titolarità nel ruolo di Lazzari. La duplice operazione potrebbe essere agevolata dal fatto che sia Milinkovic-Savic che Marusic condividono lo stesso agente, Mateja Kezman.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud ha deciso: ecco la sua richiesta

Calciomercato Juventus e Inter, Real Madrid su Milinkovic-Savic: la richiesta di Lotito