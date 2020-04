L’Inter studia l’assalto a diversi Big in vista del calciomercato estivo: tutti i nomi nel mirino di Conte e Marotta

Nonostante il momento complesso del calcio italiano e non solo, in casa nerazzurra si continua a programmare il futuro della squadra guidata da Conte. La dirigenza meneghina non smette dunque di guardarsi intorno per regalare al tecnico pugliese i rinforzi ritenuti necessari per il definitivo salto di qualità dell’Inter nella corsa al vertice, in Serie A e Champions League.

Ecco dunque profilarsi il possibile assalto ad alcuni dei vecchi obiettivi di Marotta e Ausilio che già lo scorso anno hanno provato a regalare a Conte, per la stagione in corso. Il punto dunque sui reparti che richiederanno maggiori attenzioni nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Inter, Conte sorride: pioggia di Big a giugno

Non è un mistero che Antonio Conte abbia richiesto più di uno sforzo alla società nerazzurra in vista della prossima campagna acquisti. Un calciomercato che potrebbe dunque vedere il ritorno di fiamma per un vecchio pallino della dirigenza interista. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dries Mertens non sarebbe mai uscito dai radar di Marotta ed Ausilio che a giugno dovrebbero provare un nuovo assalto al gioiello belga. Il 32enne di Leuven rimane vicino al rinnovo con il club di De Laurentiis, vista l’attuale scadenza fissata al prossimo 30 giugno. Un lavoro in silenzio quello dell’Inter che non intende accantonare il sogno Mertens, considerato una pedina perfetta per l’attacco di Conte insieme a Lautaro Martinez e Lukaku.

Oltre alla punta del Napoli, però, il pensiero torna alla corsia mancina di difesa che tanta fatica ha fatto fino ad ora. Con le dubbie condizioni fisiche di Asamoah, il solo Biraghi non può bastare. Ecco perchè si guarda in casa Chelsea con Marcos Alonso primissimo obiettivo del club di Zhang. L’alternativa è un’altra ex conoscenza della Serie A, assai stimato da Conte: Emerson Palmieri. In difesa da registrare invece le situazioni riguardanti proprio Asamoah, ormai poco utilizzato da Conte, ma anche di Andrea Ranocchia. L’ex Bari è in scadenza nel 2021 e con sole 6 presenze all’attivo e 32 anni sulle spalle, potrebbe anche decidere di salutare per un ultima avventura altrove.

A centrocampo saluterà certamente Borja Valero che è pronto a rientrare in Spagna, mentre in attacco è vivo il desiderio che porta a Federico Chiesa. L’asso della Fiorentina è sul taccuino da tempo di Marotta che dovrà però vedersela anche con la Juventus, a caccia di nuovi potenziali Big sulle corsie esterne. Un mercato dunque che rischia di regalare più di un botto in casa Inter: Marotta e Conte pronti ad insidiare il dominio bianconero.

