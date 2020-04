Emergenza coronavirus | Ripresa Serie A: risposta ‘shock’ di Gravina

A causa dell’emergenza Coronavirus ancora non si conosce la data di una possibile ripresa del campionato di Serie A: ecco la nuova ipotesi di Gravina

L’emergenza Coronavirus non si arresta in Italia e nel resto d’Europa. E così una possibile data per la ripresa del campionato di Serie A è ancora molto incerta. Pochi minuti fa sono arrivate nuove dichiarazioni del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha rilasciato ai microfoni de “La Domenica Sportiva”: “Serie A fino a settembre-ottobre? E’ una ipotesi”. Poi ha aggiunto: “L’unico modo serio di gestire un’emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno”.

Serie A, il progetto di Gravina per la ripresa

Lo stesso Gravina ha aggiunto altre modifiche importanti per il futuro: “Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi”. Infine, una possibilità davvero entusiasmante: “E’ una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20, ma anche la stagione 20-21”.

