Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano all’affare clamoroso: il ‘sacrificio’ di Cristiano Ronaldo può portare il suo erede

La Juventus osserva con attenzione l’evolversi delle situazioni di calciomercato. Bianconeri proiettati costantemente al futuro, il CFO Paratici vuole costantemente migliorare e rinforzare la rosa. Le trattative potrebbero svolgersi in modo molto peculiare dopo l’emergenza coronavirus. Tutto il mondo del calcio potrebbe patire una notevole crisi di liquidità e per questo, come già ipotizzato dal dirigente dei campioni d’Italia, potremmo vedere in estate moltissimi scambi. Alcuni anche clamorosi, riguardando dei top player a livello assoluto.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘porta’ Mbappe

E così, prende piede anche un possibile ‘sacrificio’ di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è un sogno del Psg, con il suo agente Jorge Mendes che starebbe iniziando a proporlo al club francese. Uno scenario da cui la Juventus spera comunque di guadagnare qualcosa. I campioni d’Italia, non è un mistero, sognerebbero una rifondazione, guarda caso, in salsa transalpina. Tra i principali obiettivi ci sono Zidane per la panchina, il ritorno di Pogba e Kylian Mbappe come ‘nuovo’ Ronaldo, da acquistare con una carriera ancora davanti a sé. Realizzare tutti e tre questi sogni sembra oggettivamente difficile, con la situazione economica che si va delineando, ma almeno uno dei tre sarebbe possibile.

Con il PSGinfatti potrebbe essere imbastito uno scambio clamoroso che vedrebbe l’arrivo a Torino del giovane bomber transalpino. Uno scenario quasi impossibile fino ad un po’ di tempo fa, ma ora tutto da seguire. Come detto, l’esigenza da parte di tutti di fare cassa potrebbe far sì che la maxi operazione si concretizzi. Uno scambio che non sarebbe, per forza di cose, alla pari. La valutazione del cartellino di CR7 si aggira sui 60 milioni di euro, intorno ai 200 milioni quella di Mbappe.

La questione ingaggi peserebbe invece a favore dei bianconeri anche grazie agli sgravi fiscali del Decreto Crescita. L’asso francese, che ora guadagna circa 17,5 milioni, potrebbe passare a circa 20-22 milioni di euro netti a stagione, più o meno 26 lordi per 5 anni, in modo da spalmare l’ammortamento. Dunque parleremmo di 125 milioni totali di ingaggio per Mbappe. Per quanto riguarda Ronaldo, invece, a Parigi sarebbe comunque ricoperto ulteriormente d’oro, mantenendo come minimo i suoi 31 milioni per almeno due stagioni.

Ma in Francia il lordo è calcolato diversamente e si tratterebbero quindi di quasi 70 milioni per due anni, totali 140. Dunque, sommando il tutto, sforeremmo di gran lunga i 500 milioni di euro tra cartellini e ingaggi.

