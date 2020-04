Sarà davvero un’estate particolare per le big d’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Javier Pastore ha voluto dire la sua sul taglio degli stipendi

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intera Italia del calcio e non solo. Così si starebbe pensando ad una diminuzione degli stipendi con relativi tagli, più o meno importanti, che riguardano anche i big della Serie A come Javier Pastore.

Calciomercato Roma, Pastore sul futuro

Ai microfoni di Showsport il talento argentino ha svelato dichiarazioni importanti circa il suo futuro: “Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022″.

Infine, sulla questione tagli stipendio ha aggiunto: “Molti club stavano aspettando la scusa per abbassare gli stipendi ai giocatori. Squadre che magari avevano i costi molto alti”.

Questa dichiarazione di Pastore non è stata accolta con favore sul web, anzi ha scatenato una ‘bufera’ sui social.

