In casa Milan sembra essere tutto pronto per una possibile rivoluzione in estate: assalto al giocatore argentino, la possibile strategia

Il Milan si prepara ad una nuova rivoluzione in estate. In vista della prossima stagione il club rossonero vorrebbe puntare su giovani interessanti del panorama europeo per rinforzare la rosa a disposizione. E così la società italiana avrebbe messo gli occhi sul giovane difensore argentino del Tottenham Juan Foyth.

Calciomercato Milan, Foyth torna di moda

Come svelato dal portale britannico ‘Daily Mail’ il club inglese sarebbe pronto a cedere a causa di un budget ridotto e così il centrale classe 1998 sarebbe uno dei principali a dire addio per monetizzare. Il sudamericano ha collezionato finora soltanto 262 minuti senza trovare la via del gol.

Il Milan avrebbe pensato proprio al difensore argentino per rinforzare il reparto arretrato con un innesto di qualità dalla giovane età. Su questa base Ivan Gazidis proverà a mettere a segno nuovi acquisti per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione. Il Tottenham lascerebbe partire Juan Foyth con un’offerta importante: il club rossonero ci penserà. Il difensore degli Spurs ha anche ammesso di poter lasciare il club inglese in caso di scarso impiego sotto la gestione Mourinho dopo l’addio del suo connazionale Mauricio Pochettino.

Il Milan continuerà così ad essere protagonista per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

