Serie A, ripresa del campionato: Gravina impone la data limite

Serie A, si discute sulla possibile ripresa del campionato per salvare la stagione dall’emergenza coronavirus: l’annuncio di Gravina

Discussioni in corso sul destino dell’attuale stagione calcistica in Serie A e in Europa, per via dell’emergenza coronavirus. Il prolungarsi della crisi sanitaria mette a serio rischio la ripresa delle competizioni. Ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Figc, a ‘Radio Sportiva’. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del massimo campionato italiano: “La nostra intenzione è sì salvare la stagione in corso, ma non possiamo compromettere il campionato 2020-2021. Stiamo studiando diverse ipotesi, ma non dobbiamo dimenticare che la prossima stagione ha una data di scadenza piuttosto chiara vista la disputa degli Europei. Dunque la prossima stagione non può cominciare oltre metà agosto. E’ evidente che il campionato attuale non potrebbe assolutamente concludersi oltre la metà di luglio”.

N.L.C.