Emergenza Coronavirus, la Serie A prepara il taglio degli stipendi

Prossimamente la Lega Serie Serie A invierà all’AIC tutte le proposte relative al taglio degli stipendi dei giocatori. L’emergenza Coronavirus che ha fermato lo sport porterà ad inevitabili conseguenze.

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e il resto del mondo senza risparmiare alcun settore. Anche il calcio ha subito e continuerà a subire conseguenze a partire dall’inevitabile stop che ha caratterizzato la quasi totalità degli sport nel vecchio continente. La data della ripresa del campionato di Serie A è infatti avvolta nel buio più totale. Una situazione di incertezza e dubbi che difficilmente verrà risolta in tempi brevi visti anche i numeri non troppo incoraggianti dei bollettini quotidiani. Tanti i punti infatti ancora in sospeso per quanto riguarda il calcio italiano che discute tra le altre cose anche sugli stipendi dei calciatori. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Boris Johnson positivo!

Serie A, la lega e il piano per il taglio degli stipendi: le ultime

Il taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A rappresenta infatti un nodo cruciale che verrà presto sciolto. In tal senso secondo quanto rivelato dall’Ansa, il presidente e l’ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno parlato in modo chiaro al presidente dell’Aic, Damiano Tommasi.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Serie A in estate | Il possibile calendario

In un colloquio in conference call le alte cariche della Lega avrebbero infatti affermato: “Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi”. Tale piano dovrebbe prevedere una sospensione degli stipendi per i calciatori di del massimo campionato. Si tratta di una misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la delicata situazione. Il tutto in attesa di capire se e quando si tornerà a giocare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus | Disastro per il calcio italiano: numeri spaventosi

Coronavirus, stop alla Serie A | Le ultime su scudetto e stipendi giocatori