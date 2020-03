Coronavirus Juventus, altre due partenze in casa bianconera

Coronavirus Juventus, altri due giocatori della squadra bianconera lasciano l’Italia dopo aver concluso il periodo di isolamento

Prosegue la ‘diaspora’ dei giocatori della Juventus, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Dopo le discusse partenze dei giorni scorsi, da parte dei vari Higuain, Khedira, Pjanic e Douglas Costa, altri due calciatori bianconeri hanno lasciato Torino e l’Italia per raggiungere il loro paese d’origine. Si tratta di Alex Sandro e Danilo, volati in Brasile nelle scorse ore. Polemiche molto minori in questo caso, essendosi concluso per loro il periodo di isolamento volontario fiduciario, a seguito della prima positività nel club di Rugani. Anche per i due laterali verdeoro, come per i giocatori partiti in precedenza, la motivazione è stata quella del ricongiungimento familiare. I due giocatori resteranno in patria per alcuni giorni per poi fare ritorno a Torino. Come per tutti i rientranti in Italia e provenienti dall’estero, sarà osservato dunque un altro periodo di isolamento di due settimane prima della ripresa dell’attività agonistica. Con tutte le incognite del caso relative all’effettiva ripresa della stagione, su cui si saprà qualcosa in più soltanto nelle prossime settimane.

N.L.C.