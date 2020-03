Le ultime di calciomercato Milan lanciano una pista che conduce direttamente a Parigi: i rossoneri potrebbero provare a portarsi a casa un giocatore del Paris Saint-Germain

Nella prossima sessione di calciomercato, che sarà senz’altro anomala partendo dal presupposto che a causa dell’emergenza coronavirus non si conoscono le date, il Paris Saint-Germain può davvero provare a strappare Donnarrumma al Milan. L’ex Leonardo potrebbe trovare strada libera poiché Elliott è molto propenso a disfarsene visto l’ingaggio da 6 milioni più bonus e il contratto in scadenza nel giugno 2021 ad oggi impossibile da prolungare alla medesima cifra.

LEGGI ANCHE ->>> Emergenza Coronavirus, Serie A in estate | Il possibile calendario

Calciomercato Milan, da Donnarumma allo ‘scarto’ di Tuchel: asse col PSG

A dar vita all’asse Milano-Parigi potrebbero però essere i rossoneri, chiedendo al club dell’emiro il cartellino di un giocatore quest’anno impiegato poco da Tuchel e che molto probabilmente – anche in caso di cambio di guida tecnica – non rientra nei piani futuri, perlomeno non con un ruolo da protagonista: parliamo di Julian Draxler. Il 26enne tedesco ha inoltre il contratto in scadenza nel 2021 proprio come Donnarumma, aspetto che potrebbe consentire alla dirigenza milanista di accaparrarselo a un prezzo inferiore rispetto alla valutazione attuale che è di circa 30 milioni di euro.

A chiedere l’acquisto del 26enne di Gladbeck, che forse Leonardo offrì a gennaio in cambio di Paqueta, potrebbe essere Ralf Rangnick, il quale smentite a parte è ancora il candidato più autorevole per l’eredità di Stefano Pioli ma anche per la carica di Ds ora occupata da Massara: va detto che il quasi 62enne tedesco allenò già Draxler nella sua seconda breve (e vincente) esperienza alla guida dello Schalke 04, quando il centrocampista offensivo era poco più che un debuttante.

JULIAN DRAXLER – STAGIONE 2019/2020

1.121 MINUTI DISPUTATI / 7 ASSIST

Per il Campione del Mondo 2014, che ha un po’ deluso le attese e a cui il Milan potrebbe pensare pure in caso di non arrivo di Rangnick, bisognerebbe comunque sconfiggere una concorrenza importante che comprende club inglesi e tedeschi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus: disastro per il calcio italiano: numeri spaventosi