Possibile destinazione spagnola per il top player del Milan: potrebbe prendere il posto del giocatore che rifiuta il rinnovo

In casa Milan, dopo l’addio di Zvonimir Boban, in estate potrebbe avvenire una grande rivoluzione, sia per quanto riguarda la società che gli interpreti in campo. Un calciatore rossonero avrebbe attirato l’attenzione dei migliori club europei, che vorrebbero acquistarlo nella prossima sessione di calciomercato. Possibile partenza verso la Spagna per il giovane top player rossonero, che andrebbe a sostituire un calciatore che, al momento, avrebbe rifiutato il rinnovo.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: ipotesi Barcellona per il portiere rossonero

Con i campionati fermi le società italiane si concentrano sulla prossima sessione estiva di calciomercato. In casa Milan bisognerà difendersi dalle tante offensive dei club europei per il portiere Gigio Donnarumma. Anche la Juventus sarebbe interessata all’estremo difensore milanista, ma dalla Spagna ci sarebbe la concorrenza del Barcellona. Infatti la squadra catalana dovrebbe affrontare il possibile addio di Marc-Andre Ter Stegen, che al momento avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo. Così il mirino della squadra spagnola si sarebbe spostato sul portiere della nazionale italiana, che al momento avrebbe una valutazione di circa 55 milioni di euro, prezzo che i blaugrana potrebbero pagare con la partenza dell’estremo difensore tedesco, valutato circa 90 milioni.

Sarà difficile per il Milan riuscire a respingere gli assalti della squadra catalana, importante sarà anche la volontà del giocatore, che davanti ad un’offerta del Barcellona sembra intenzionato a dire sì!

