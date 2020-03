Calciomercato Juventus, si complica la trattativa | Un’altra big sul francese!

La Juventus sogna il ritorno del francese ma la situazione si fa sempre più difficile. Aumenta la concorrenza, un’altra big prepara l’assalto!

Nonostante degli alti e bassi, la Juventus è ancora in lotta per tutti i trofei di questa stagione ed è prima in Serie A, anche se solo con un punto di vantaggio rispetto alla Lazio. La compagine bianconera ha vinto tante partite in questa stagione ma non è riuscita ancora a esprimere il bel gioco richiesto da Maurizio Sarri, se non in qualche sporadica occasione.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus | Disastro per il calcio italiano: numeri spaventosi!

Le responsabilità delle prestazioni poco convincenti sono state spesso attribuite alla mancanza di un centrocampo all’altezza, che sembrerebbe poco di qualità ma più di quantità. Proprio per questo, in mezzo al campo potrebbe arrivare il rinforzo più importante della prossima estate. Il nome più caldo resta sempre quello di Paul Pogba ma la trattativa sembrerebbe tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio di bomber col Real

Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Pogba: c’è il Barcellona

Si parla da diversi mesi di un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino. Ci sono però delle difficoltà legate prima di tutto al grosso esborso economico che comporterebbe questo tipo di trattativa, e poi alla concorrenza che dovrebbe essere importante per un calciatore che si è laureato campione del mondo nel 2018.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, boom Marotta | 200 milioni!

Come riporta Don Balon, infatti, su Pogba non ci sarebbe solo l’insidia Real Madrid ma anche il Barcellona. Dalla Spagna dicono che il francese gradirebbe la destinazione catalana e potrebbe lasciare il Manchester United per una cifra di circa 90 milioni di euro.

La Juventus vuole provarci e sogna il ritorno di uno dei centrocampisti più forti del mondo, ma la concorrenza è agguerrita e la trattativa appare difficile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, clausola superata | Accordo con Lautaro!

Calciomercato Milan, colpo in difesa: l’occasione arriva dalla Francia