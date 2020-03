Calciomercato Juventus, super scambio per il top player

La Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi su un giocatore del Bayern Monaco in uscita: potrebbe aprirsi uno scambio con un calciatore bianconero

Con il campionato fermo fino a data da destinarsi, la Juventus si concentra sulle possibili mosse di calciomercato. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino un giocatore del Bayern Monaco, che secondo le ultime indiscrezioni circolate sarebbe in uscita dal club bavarese. Potrebbe aprirsi per i bianconeri l’ipotesi di uno scambio con la squadra tedesca. Un calciatore come contropartita.

Calciomercato Juventus, occhi su Alaba: ipotesi di scambio con Alex Sandro

La Juventus non sarebbe soddisfatta delle prestazioni dei propri terzini in questa stagione, nasce così l’idea di mercato che porterebbe i bianconeri a puntare il terzino del Bayern Monaco, David Alaba. Il difensore austriaco classe 1992, ha il contratto in scadenza nel 2021 con la squadra bavarese, ma sembrerebbe non aver intenzione di rinnovare. Così molti top club europei avrebbero fiutato l’occasione, tra cui la Juventus, che potrebbe proporre ai tedeschi uno scambio con Alex Sandro. Il valore del difensore austriaco sarebbe di 65 milioni, leggermente superiore a quello del brasiliano di 50 milioni, ma vista la situazione contrattuale il prezzo potrebbe abbassarsi. Un affare in ogni caso da 100 e passa milioni.

L’ostacolo maggiore per i bianconeri sarebbe la volontà del calciatore, poiché le intenzioni del difensore sarebbero di trasferirsi in Liga, magari al Real Madrid o al Barcellona. Proprio per queste ragioni, secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘, il ventisettenne avrebbe rifiutato già un’offerta del Manchester City. L’operazione sembrerebbe difficile, ma nel calciomercato nulla è impossibile.

