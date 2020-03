Coronavirus | Stop alla Serie A: le ultime su scudetto e stipendi giocatori

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Europa intera partendo dall’Italia: la ripresa del campionato ora è davvero incerta

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio ogni settore della vita quotidiana, tra cui in primis quello del calcio. La data della ripresa del campionato ora è davvero incerta dopo che era preventivata per inizio maggio. Ora la Serie A potrebbe anche non ripartire con una nuova ipotesi rilanciata dall’Assemblea.

Serie A, aleggia lo stop: no scudetto! E gli stipendi dei giocatori…

Dopo una dose di ottimismo, è piombato improvvisamente il pessimismo come rivelato dall’Assemblea in conference call. L’emergenza Coronavirus non intende arrestarsi e quindi una possibile ripresa sembra non essere più possibili. Lo stop definitivo del campionato si fa sempre un’ipotesi accreditata come svelato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport”. Un’altra riunione ci potrebbe essere poco prima di Pasqua per programmare una possibile ripresa degli allenamenti. Iniziando tra il 9 e il 16 maggio si potrebbe anche pensare di chiudere la stagione a fine giugno.

Se, invece, si dovesse tornare a giocare a giugno si potrebbe congelare anche la stagione senza l’assegnazione dello scudetto con le retrocessioni bloccate e le due squadre promosse dalla Serie B per una Serie A a 22 squadre, per poi riportare a 20 in vista della prossima stagione.

Infine, si prenderà in esame anche la situazione sul taglio degli stipendi dei calciatori: la possibilità è quella di un taglio con percentuale ‘in progressione’, a partire da chi guadagna di meno fino ad un massimo del 30% per chi guadagna di più.

