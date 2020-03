In casa Milan inizierà una vera e propria rivoluzione dopo l’addio di Boban: nuovo indizio sul profilo da urlo per la panchina rossonera

Una vera e propria rivoluzione in casa Milan con Gazidis a dettare i tempi di gioco. In estate ci saranno ancora una volta tante operazioni di mercato tra acquisti e cessioni, ma non solo. Bisognerà anche decidere il nuovo profilo per chi guiderà i rossoneri nella prossima stagione. E spunta un nuovo indizio davvero sorprendente per la compagine milanese.

Calciomercato Milan, idea Guardiola: la quotazioni di Sisal

Come svelato da Sisal Matchpoint il possibile dell’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina del Milan è quotato a 33. La trattativa è molto difficile visto che il manager del Manchester City è molto legato al suo progetto in Premier League. Questa ipotesi avrebbe, però, messo tanto entusiasmo nell’ambiente rossonero con l’arrivo di un vero e proprio top player in panchina. Per ora si tratta soltanto di una succosa suggestione in sede di mercato in vista del prossimo anno.

Il profilo di Pep Guardiola, infine, è stato accostato con insistenza nei mesi scorsi alla Juventus per il post Sarri. Ora le dinamiche potrebbero cambiare nuovamente a favore dell’allenatore bianconero, che dovrebbe essere confermato in caso di congelamento totale della stagione a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il manager del City dovrebbe continuare così la sua avventura in Inghilterra, ma non è detta l’ultima parola in questa situazione davvero caotica.

