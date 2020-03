L’Inter continua a lavorare senza sosta nonostante l’emergenza Coronavirus: prende quota l’ipotesi scambio con la big d’Europa

Sarà un’estate bollente in casa Inter tra acquisti e cessioni. Il club nerazzurro sarebbe sempre molto attivo sul fronte mercato con la possibilità per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In primis c’è la situazione di Lautaro Martinez da monitorare con El Toro pronto a dire addio al club nerazzurro al termine della stagione.

Calciomercato Inter, scambio Vecino-Alonso

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Premier League il Chelsea potrebbe mettere nel mirino il centrocampista uruguaiano Vecino. Il club nerazzurro così sarebbe anche pronto a cederlo facendo inserire nella possibile trattative il terzino spagnolo Marcos Alonso, che ha già lavorato con Conte. La valutazione dell’ex Fiorentina si aggira intorno ai 30 milioni di euro visto che aveva anche ritrovato la maglia da titolare con Lampard prima dell’emergenza coronavirus.

L’Inter pensa così ai nuovi colpi di mercato in vista della prossima stagione cercando di andare a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese. Per ora si trattano soltanto di idee di mercato molto avvincenti: tutti i discorsi saranno così rinviati a dopo l’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio l’Europa intera.

Uno scambio in vista per la prossima stagione che potrebbe così accontentare tutte le parti coinvolte. L’Inter continua a lavorare sotto tracce per Alonso con l’ipotesi Vecino nella trattativa.

