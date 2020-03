Inter, Conte fra gli allenatori più pagati al mondo | La classifica

Dalla Francia è arrivata la lista degli allenatori più pagati al mondo: Antonio Conte è sul podio di questa particolare classifica dei tecnici ‘paperoni’.

Ogni anno la rivista ‘France Football’ stila la lista dei calciatori più pagati al mondo, ma quest’anno hanno rivelato anche quali sono gli allenatori che guadagnano di più: sul podio c’è Antonio Conte dell’Inter. Il tecnico salentino, dopo aver iniziato la propria carriera in Serie B sulla panchina dell’Arezzo, si è consacrato come allenatore alla guida della Juventus prima e del Chelsea poi. Con i bianconeri ha vinto per tre volte consecutive il campionato italiano, mentre con i ‘Blues’ ha conquistato una Premier League. Conte si è contraddistinto anche come CT della Nazionale italiana, disputando un ottimo Europeo nel 2016. Adesso è fra i tecnici più pagati al mondo.

Inter, solo Simeone guadagna più di Conte | La classifica

Nella classifica degli allenatori più pagati stilata da ‘France Football’, Antonio Conte occupa la seconda posizione. Il tecnico dell’Inter guadagna 30 milioni di euro, divisi fra stipendio lordo del 2019/2020, entrate pubblicitarie e bonus sportivi. Solamente Diego Simeone nel mondo guadagna più di Conte, con entrate pari a 40,5 milioni di euro. Al terzo posto di questo podio ideale degli allenatori più pagati nel mondo del calcio c’è Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City si difende con 27 milioni di euro. Nella top five è presente anche Zidane che, sulla panchina del Real Madrid, guadagna 23 milioni. Conte è l’unico italiano che può vantare di essere annoverato in questa speciale classifica.

Anche gli allenatori, ormai, ricevono stipendi da favola e Antonio Conte quest’anno è il secondo tecnico più pagato al mondo!

