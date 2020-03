Aria di rivoluzione in casa Milan in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Boban, potrebbe arrivare a nuove decisioni: il rossonero verso la cessione!

Tutto cambia velocemente in casa Milan. Dopo l’arrivo di Boban, Maldini, Massara e Gazidis, qualcosa si è rotto immediatamente. Dall’esonero di Giampaolo all’arrivo del traghettatore Pioli per arrivare ad una nuova rivoluzione in estate. Già ha salutato il dirigente croato pronto a tornare alla FIFA: ora bisognerà capire le strategie del club rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Liga, UFFICIALE: altro giocatore positivo al Coronavirus

Calciomercato Milan, Rebic verso l’addio

Sul fronte mercato il Milan potrebbe così pensare all’addio di diversi calciatori che non rientrerebbero più nel mirino della gestione rossonera. Uno degli indiziati a salutare Milano sarebbe anche Ante Rebic, in prestito dal Francoforte fino all’estate 2021. Così il croato potrebbe tornare in Germania oppure conoscere la sua nuova destinazione mettendo in chiaro i patti del prestito con il club italiano, come rivelato in anteprima dal portale spagnolo Todofichajes. Tutto dipenderà o meno dalla qualificazione della compagine rossonera alle prossime competizioni europee se dovesse riprendere la stagione. Altrimenti il suo futuro sembra essere lontano dall’Italia per una nuova avventura.

Infine, come riportato ancora da ‘TodoFichajes’ sarebbe ad un passo l’accordo tra il Francoforte e il Milan per la cessione a titolo definitivo di Andrè Silva. L’attaccante portoghese ha collezionato finora 15 presenze con quattro gol all’attivo. Contatti frequenti tra le due società: l’annuncio potrebbe arrivare già a breve.

Tutto cambia velocemente in casa Milan, ecco la prossima svolta del mercato rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, esperienza dalla Premier per Sarri | I dettagli

Juventus | Dal ‘caso’ Higuain all’offerta shock per il nuovo bomber!

Calciomercato Milan, bordata di Suso ai rossoneri