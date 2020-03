Calciomercato Juventus, contatti avviati | Cristiano Ronaldo ‘decisivo’

La Juventus è al lavoro per effettuare un restyling del reparto offensivo: Paratici è pronto ad affondare sul ‘millennial’ spagnolo e si gioca la carta CR7

Il prossimo mercato potrebbe vedere grandi modifiche nell’attacco della Juventus: uno degli obiettivi di Paratici, infatti, è quello di ringiovanire il reparto offensivo. Dopo il colpo Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno investito grandi cifre solamente all’indirizzo di calciatori giovani: de Ligt (classe ’99) in estate e Kulusevski (classe 2000) a gennaio. Una politica volta a mantenere per molti anni lo status raggiunto. Ed è per questo motivo che la Juventus sta seguendo da diverso tempo un talento del Valencia e nelle prossime settimane potrebbe perfino provare l’offensiva.

Calciomercato Juventus, offensiva per Ferran Torres | CR7 in aiuto

La Juventus è sempre più convinta di Ferran Torres. L’esterno classe 2000 del Valencia si sta ergendo fra i talenti più futuribili nel panorama calcistico europeo. Non è un caso, infatti, che sia marcato a uomo anche dagli uomini di mercato di Real Madrid e Barcellona. Gli osservatori della Juventus hanno visionato Ferran Torres anche nella doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta, dove lo spagnolo è andato in rete nella gara di ritorno. Un altro aspetto che rende Ferran Torres particolarmente appetibile è il contratto in scadenza con il Valencia nel 2021 e, per il momento, non pare ci sia da parte dell’entourage del giocatore la volontà di rinnovare.

Il contratto in scadenza con i valenciani sgonfia drasticamente il prezzo del cartellino dell’esterno iberico, rendendo inutile la clausola rescissoria di 100 milioni di euro presente nel contratto. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’ Fabio Paratici avrebbe avviato, tramite intermediari, i contatti con il Valencia per Ferran Torres. La Juventus prova ad anticipare la concorrenza delle due big spagnole e si gioca la carta Cristiano Ronaldo: il portoghese, infatti, è un idolo dell’esterno spagnolo e la possibilità di giocare con ‘CR7’ potrebbe essere decisiva nella scelta della prossima destinazione.

