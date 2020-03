Sembrava poter essere il nuovo acquisto della Juventus, ma arriva Zidane ad allontanarlo da Torino: il giocatore preferirebbe il Real Madrid

La Juventus continua a lavorare sugli obiettivi di mercato per la prossima stagione. La questione terzini sembrerebbe essere la priorità, visto che De Sciglio continua a non convincere ed Alex Sandro non starebbe vivendo la sua migliore stagione. I bianconeri sembravano aver trovato il giocatore per la fascia in Portogallo, ma dopo aver dato l’affare come fatto, sempre dalla Spagna arriva la notizia che lo allontana da Torino. Ad intralciare i piani di Paratici ci sarebbe il Real Madrid di Zidane.

Calciomercato Juventus, Telles si allontana: c’è il Real Madrid

La Juventus per la fascia sinistra della retroguardia sembrava molto vicina all’acquisto di Alex Telles per circa 40 milioni. Come già riportato, dalla Spagna erano certi che il terzino del Porto sarebbe approdato in bianconero in estate. Ma proprio da lì arriva la notizia che lo allontana da Torino. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce del terzino brasiliano vista la molto probabile partenza di Marcelo. Nonostante il rientro dal prestito al Siviglia di Reguillon, Zidane vorrebbe un altro calciatore che possa competere con Mendy ed il mirino sembrerebbe essersi fermato proprio su Alex Telles.

Il brasiliano avrebbe già dato la sua piena disponibilità alla squadra di Madrid, poiché sognerebbe da sempre di indossare la ‘camiseta blanca’. Un obiettivo che quindi sembrerebbe destinato a sfumare per la fascia della Juventus.

