Calciomercato, addio Pogba | Il suo sostituto arriva dalla Serie A

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il Manchester United avrebbe già il sostituto: il top player della Serie A

Sarà un’estate davvero bollente sul fronte calciomercato. Tante le big d’Europa ricorreranno al riparo cercando di lavorare in questi mesi senza competizioni a causa dell’emergenza coronavirus. Il Manchester United potrebbe rivoluzionare la propria rosa cercando di aumentare il tasso tecnico della compagine inglese. Il centrocampista francese dei Red Devils, Paul Pogba, è l’indiziato numero uno a dire addio con Juventus e Real Madrid sempre sulle sue tracce da ormai tanto tempo.

LEGGI ANCHE >>> Liga, UFFICIALE: altro giocatore positivo al Coronavirus

Calciomercato, assalto a Milinkovic-Savic per il post Pogba

E così il Manchester United dopo l’acquisto di Bruno Fernandes a gennaio, potrebbe mettere a segno un altro colpo da novanta per cercare di essere di nuovo protagonista in Premier League e in Champions. Con Pogba verso i saluti, ecco che i Red Devils avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Il profilo del serbo è nella lista dei top club d’Europa, ma i “Red Devils” sarebbero l’unico club a mettere sul piatto circa 150 milioni di euro per soffiarlo al presidente Lotito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint per Pogba | Beffa in arrivo, c’è l’offerta

Nelle ultime stagioni per il biancoceleste è arrivata la consacrazione definitiva nel calcio che conta all’età di 25 anni. Il suo futuro ormai sembra davvero lontano dalla Capitale dopo aver rifiutato offerte importanti negli anni scorsi. Un giocatore davvero dominante nelle due fasi di gioco: il Manchester United intende far sul serio. Infine, ci sarebbero anche altri top player in lizza come Erling Haaland, Jadon Sancho o Harry Kane.

Con Pogba verso l’addio, il Manchester United non vuole perdere tempo: il sogno di mercato arriva dalla Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, esperienza dalla Premier per Sarri | I dettagli

Juventus | Dal ‘caso’ Higuain all’offerta shock per il nuovo bomber!

Calciomercato Milan, bordata di Suso ai rossoneri