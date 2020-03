La Juventus continua a monitorare da vicino alcune possibili soluzioni di mercato in vista della prossima stagione: cessione in vista per il top player!

La Juventus prova ad anticipare le big d’Europa anche durante l’emergenza coronavirus. In vista della prossima stagione il club bianconero avrebbe messo nel mirino diversi profili molto interessanti monitorando anche la situazione delle cessioni dei top player.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole vendere Griezmann

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Barcellona potrebbe pensare subito alla cessione di Antoine Griezmann. Il talentuoso giocatore francese non ha entusiasmato più di tanto finora in tandem con Messi soffrendo un po’ la pressione in maglia blaugrana. E così il presidente Bartomeu lo avrebbe messo già sul mercato cercando di recuperare i 120 milioni sborsati per il suo investimento.

Sulle sue tracce ci sarebbero così tanti club importanti come il Manchester United, il Chelsea, il PSG e l’Arsenal. La Juventus continuerà a monitorare la cessione pensando così alla strategia migliore per rinforzare il suo reparto offensivo in caso di addio di Higuain o Douglas Costa. Non da escludere, anche se le parti discutono di un eventuale rinnovo, anche una possibile partenza di Paulo Dybala, il terzo bianconero positivo al coronavirus.

Il francese è sempre più vicino all’addio al Barcellona: il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato per l’ex Atletico Madrid.

