Dopo il ‘caso Higuain’ un altro giocatore della Juventus lascia l’Italia per tornare in patria: i motivi della partenza sono familiari.

Continua l’esodo dei giocatori della Juventus: dopo Higuain anche Douglas Costa ha lasciato l’isolamento in Italia per tornare in Brasile. L’esterno verdeoro è tornato nel ‘Pais do Carneval’ per motivi familiari, proprio come è successo per il ‘Pipita’ che è tornato in Argentina per assistere la madre malata di cancro.

Juventus, anche Douglas Costa lascia l’Italia | È in Brasile per motivi familiari

La Juventus, dopo aver affrontato l’emergenza di Higuain, si ritrova a gestire anche il ‘caso Douglas Costa‘: l’esterno brasiliano, infatti, è volato in patria per motivi familiari. Il numero ’11’ bianconero si aggiunge quindi ad Higuain, Pjanic e Khedira fra i giocatori che hanno momentaneamente lasciato l’Italia. L’emergenza ‘Coronavirus’ sta portando via diversi calciatori alla ‘Vecchia Signora’. Anche Cristiano Ronaldo, infatti, in questo momento si trova in isolamento a Madeira.

Non sono ancora stati resi pubblici i motivi familiari che hanno portato Douglas Costa a lasciare l’Italia. Per il momento l’unica notizia certa è che il numero ’11’ della Juventus sia volato in Brasile. Sono parecchi i giocatori brasiliani che stanno passando il periodo di isolamento per il ‘Coronavirus’ nel paese sudamericano, come ad esempio Neymar. Il fuoriclasse del PSG ha lasciato Parigi per stare in quarantena nella sua villa a ‘Mangaratiba’, in Brasile.

