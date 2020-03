Juventus, ‘caso’ Higuain | Il fratello: “Nostra mamma ha il cancro, rispetto!”

Il caso legato alla partenza di Gonzalo Higuain in Argentina è stato spiegato dal fratello dell’attaccante della Juventus: “Chiediamo rispetto”.

La partenza repentina di Gonzalo Higuain per l’Argentina aveva scatenato un polverone sull’attaccante della Juventus. Il blocco aeroportuale imposto per il ‘Coronavirus’ e la quarantena volontaria del ‘Pipita’ avevano alimentato una polemica che si è risolta in una nuvola di fumo. Higuain, infatti, aveva tutte le certificazioni necessarie per lasciare l’Italia e raggiungere la madre malata in Argentina. Inoltre il giocatore, sottoposto a svariati tamponi, era risultato anche negativo al ‘Coronavirus’. Sui social il fratello-procuratore ha voluto fare chiarezza.

Juventus, il fratello di Higuain sbotta: “Chiediamo rispetto”

L’urgenza con cui Higuain aveva lasciato Torino facevano intuire la gravità delle condizioni in cui versa la madre, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Il fratello-procuratore Nicola, sul proprio profilo ‘Twitter’ ha voluto rompere il silenzio della famiglia Higuain sulla vicenda: “Nostra mamma ha il cancro da quattro anni e continua la sua lotta. Chiediamo rispetto”. Un grido di dolore, quello lanciato dal fratello del bianconero. La richiesta è semplice: lasciare la famiglia Higuain in pace in questo momento difficile, in cui l’unità e la vicinanza dei propri cari è l’unico palliativo per un dolore a cui non esiste cura.

Il fratello-procuratore ha messo il definitivo punto conclusivo sul ‘caso Higuain’: il giocatore della Juventus è volato in Argentina per stare vicino alla madre.

