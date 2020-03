Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | Scelta la nuova squadra

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo valuta l’addio ai bianconeri: offerta in arrivo per il fuoriclasse portoghese, ecco le condizioni

Giorni di pausa forzata per il calcio a causa del coronavirus. Una pausa che durerà ancora a lungo e che sostanzialmente anticipa i movimenti del calciomercato che verrà. Le squadre, nonostante la lontananza dai campi, cercano di portarsi avanti con il lavoro per la prossima campagna acquisti. Al tempo stesso, i giocatori riflettono sul proprio futuro e in questo periodo matureranno probabilmente le loro decisioni per la stagione ventura. Tra questi, c’è grande attesa per quanto concerne Cristiano Ronaldo, attualmente in Portogallo ad osservare il periodo di isolamento dopo la partenza dall’Italia.

Il fuoriclasse è tornato a Madeira per assistere la madre malata, vittima nelle scorse settimane di un ictus. Da lì, osserva l’evolversi della situazione. Secondo ‘Diario Gol’, alcune cose nel corso della sua esperienza alla Juventus non gli sarebbero particolarmente piaciute. Al momento, la proposta di rinnovo pervenuta dal club bianconero è in standby. CR7 discute a distanza con Mendes su cosa fare per il futuro e l’addio alla Serie A sembra un’ipotesi che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

In particolare, sempre secondo ‘Diario Gol’, Ronaldo avrebbe ricevuto una proposta dal Psg, ma non intenderebbe accettarla. Molto più accattivante, per lui, quella del ritorno al Manchester United. Un’ipotesi che lo renderebbe molto felice, ad una condizione però: la qualificazione in Champions League dei Red Devils. Al momento, la squadra di Solskjaer sarebbe fuori, ma la squalifica pendente del Manchester City potrebbe cambiare le cose.

