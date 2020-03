Inter, Icardi e Nainggolan di nuovo insieme | Scambio due per uno

Sarà un’estate davvero importante per l’Inter anche in ottica cessioni: un pacchetto unico con Icardi e Nainggolan. La strategia perfetta dei nerazzurri

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione in caso di addio di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro avrebbe così messo gli occhi da diverse settimane sull’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, che ha una valutazione di circa 150-160 milioni di euro. L’Inter potrebbe così convincere gli Spurs mettendo nella maxi-trattative due calciatori di sua proprietà, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte.

Inter, Icardi e Nainggolan per arrivare a Kane

Per arrivare al centravanti della Nazionale inglese l’Inter starebbe pensando anche a due esuberi, di proprietà nerazzurra, come Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Il primo non sarà riscattato dal Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 70 milioni e così rappresenterebbe l’ideale sostituto dello stesso Kane al Tottenham. Attualmente è ai box per un grave infortunio con la sua ripresa che era prevista per inizio aprile con Mourinho che non l’ha potuto utilizzarlo. Con la sospensione improvvisa dei campionati a causa del coronavirus lo stesso giocatore potrà riprendere senza rischi la forma fisica perfetta.

Il secondo, invece, attualmente è in forza al Cagliari, club che l’ha visto consacrarsi nel calcio che conta. Il club sardo per averlo a titolo definitivo dovrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro: una cifra abbastanza consistente e così in estate il belga potrebbe rientrare alla base in attesa di conoscere il suo nuovo destino. L’Inter avrebbe così in mente di inserire i due calciatori di proprietà nell’operazione che porta ad Harry Kane, pronto al suo addio alla Premier League per una nuova ed avvincente esperienza fuori dall’Inghilterra.

Una maxi-operazione che porterebbe così a Milano un top player in attacco da regalare ad Antonio Conte in caso di addio immediato di Lautaro.

