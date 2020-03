Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il colpo a zero

L’Inter in estate potrebbe completare un colpo sfumato a gennaio: Marotta aveva già trovato l’accordo col giocatore, ma il club poi aveva bloccato tutto.

Beppe Marotta è da sempre un maestro dei colpi a parametro zero e anche all’Inter sta facendo fruttare questa dote. In estate è arrivato Godin, seppure il difensore uruguaiano stia faticando in nerazzurro, ma il diesse della ‘Beneamata’ di certo non si accontenta. In occasione della finestra invernale di mercato, Marotta aveva iniziato a mettere le basi per i prossimi acquisti a zero e poi è riuscito nel colpo di teatro: anticipare la concorrenza su Eriksen facendolo sbarcare a Milano immediatamente. In estate l’Inter si appresta a raccogliere quanto seminato.

Calciomercato Inter, Marotta rilancia per Giroud | Può arrivare a zero

L’Inter a gennaio è stato ad un passo da Olivier Giroud: i nerazzurri, infatti, avevano già raggiunto un accordo contrattuale con l’attaccante francese, ma il Chelsea negli ultimi istanti di mercato ha bloccato l’operazione. A fine stagione, però, il contratto di Giroud con i ‘Blues’ andrà in scadenza e l’ex attaccante dell’Arsenal sarà libero di accasarsi dove vorrà. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta sarebbe ancora intenzionato a raggiungere Giroud e nei prossimi mesi potrebbe provare a ritrovare un accordo con il francese. Le condizioni per un nuovo ‘si’ di Giroud all’Inter ci sono, ma la concorrenza sull’attaccante transalpino sarà ancora più serrata – la Lazio rimane alla finestra – e per questo i nerazzurri dovrebbero alzare l’offerta. Antonio Conte, così, potrebbe avere l’alternativa a Lukaku per l’attacco del club meneghino.

Il matrimonio fra l’Inter e Giroud, saltato all’ultimo a gennaio, potrebbe farsi in estate: l’attaccante francese potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.

