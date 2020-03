Calciomercato Milan, occasione dalla Juventus | Ritorno di fiamma

Il Milan è pronto ad approfittare delle decisioni in ambito di mercato della Juventus: i rossoneri potrebbero riaprire la trattativa per l’azzurro.

La Juventus sta utilizzando questo momento di sosta forzata per schiarirsi le idee sul futuro di diversi giocatori: il Milan è alla finestra, pronto a raccogliere. Fabio Paratici, dopo aver rinnovato il contratto a Szczesny, potrebbe raggiungere l’accordo per il rinnovo di altri bianconeri. Il primo nome sulla lista è quello di Paulo Dybala: la ‘Joya’ si è ripreso la Juventus, che ora potrebbe blindarlo per il futuro. Rimangono in bilico, invece, le posizioni di Gonzalo Higuain e di Federico Bernardeschi. Il ritorno di fiamma da parte dei rossoneri sembra essere sempre più possibile.

Calciomercato Milan, Bernardeschi nel mirino | Ritorno di fiamma

Nel mercato di gennaio Juventus e Milan avevano iniziato ad intavolare una trattativa di scambio che coinvolgeva Lucas Paquetà e Federico Bernardeschi. L’idea si era risolta in un nulla di fatto. Adesso, però, con la posizione dell’ex giocatore della Fiorentina sempre più in bilico a Torino, tutto potrebbe cambiare. Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan sarebbe intenzionato a rilanciare l’assalto a Bernardeschi in estate. Il classe ’94 di Carrara in bianconero non è mai riuscito a trovare continuità, mancando quel salto di qualità a cui sembrava destinato ai tempi di Firenze. Bernardeschi, però, rimane uno dei talenti più intriganti del calcio italiano e potrebbe rappresentare una grande opportunità sul mercato per il Milan. Inoltre, l’esterno bianconero, ben si sposa con la linea ‘green’ dettata da Gazidis per il futuro del ‘Diavolo’. Il Milan, poi, potrebbe rappresentare la svolta per Bernardeschi: l’esterno classe ’94, infatti, in rossonero sarebbe un elemento centrale e ritroverebbe quella continuità di cui probabilmente necessita.

La Juventus potrebbe mettere Bernardeschi sul mercato in estate ed il Milan sarebbe pronto a cogliere l’opportunità: l’ex Fiorentina potrebbe abbracciare il ‘Diavolo’.

