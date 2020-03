Dalla Spagna sono sicuri, Cristiano Ronaldo è sempre più tentato di lasciare la Juventus: il sogno di ‘CR7’ è di terminare la carriera chiudendo il cerchio.

Juventus e Cristiano Ronaldo. Un amore nato da una standing-ovation da avversario, quando il 3 aprile 2018 il lusitano infilò Buffon realizzando, a suo avviso, il goal più bello della propria carriera. Poi lo sbarco a Torino nell’estate del 2018, atteso come il primo uomo sulla luna dal popolo bianconero e dall’intero calcio italiano. Le difficoltà di adattamento con la Serie A, però, non sono mancate: l’attenzione delle difese italiane nei suoi confronti ed i pochi spazi hanno influito negativamente sull’impressionante ruolino realizzativo di ‘CR7’. E quest’anno, nonostante il cambio di passo in termini di reti, Cristiano Ronaldo sta esprimendo un certo malcontento nei confronti di ‘Madama’. L’ipotesi di un addio del portoghese alla Juventus nel 2021, quando terminerà il suo contratto, prende sempre più piede.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pensa all’addio | Suggestione United

Quest’anno in Serie A Cristiano Ronaldo ha già eguagliato le reti realizzate al suo primo anno con la Juventus: sono già 21 i goal del portoghese nelle 22 partite disputate nel campionato italiano in stagione. Un ‘CR7′ inarrestabile, interrotto solamente dallo stop forzato della Serie A per l’emergenza ‘Coronavirus’. Ronaldo, attualmente, si trova in isolamento nella sua Madeira e secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ starebbe pensando di lasciare la Juventus. Il portoghese, infatti, sarebbe attratto dall’idea di terminare la propria carriera al Manchester United. I ‘Red Devils’ sono il club che lo ha svezzato, trasformando l’enfant prodige dello Sporting Club nella stella da cinque Palloni d’Oro. Sempre secondo ‘Don Balon’, poi, Cristiano Ronaldo avrebbe convinto anche Angel Di Maria a raggiungerlo nello United. Anche il ‘Fideo’, infatti, ha il contratto con il PSG che termina nel 2021 e potrebbe liberarsi agevolmente. Il Manchester United potrebbe, così, ritrovare due grandi stelle per la stagione 2021/2022 per tornare la grande squadra di un tempo.

La Juventus teme un addio di Cristiano Ronaldo nel 2021, mentre l’iconico numero ‘7’ sogna di concludere la carriera nel suo amato Manchester United.

