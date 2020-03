Calciomercato, effetto coronavirus | Guardiola sorride

L’emergenza ‘Coronavirus’ ha anche ripercussioni sul mercato: il Bayern Monaco, infatti, starebbe pensando di annullare la trattativa per Sane con il City.

Lo stallo creato dal ‘Coronavirus’ sulla Premier League potrebbe avere un risolto positivo per Guardiola: il Manchester City potrebbe recuperare Leroy Sane in campo e non perderlo sul mercato. Il 24enne tedesco è reduce da un brutto infortunio al legamento crociato e sfrutterà la sosta forzata del calcio inglese per tornare a disposizione del tecnico catalano.

Calciomercato, Guardiola sorride | Il Bayern Monaco molla Sane

La buona notizia per Guardiola arriva dalla Germania: secondo quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, il Bayern Monaco avrebbe deciso di tirarsi indietro dalla corsa a Leroy Sane a causa del Coronavirus. I tedeschi non sarebbero convinti di imbarcarsi in una trattativa così onerosa con il Manchester City per un giocatore di cui non possono verificare lo stato di salute. Con lo stop forzato per il COVID-19 Sane non potrà giocare nel prossimo mese ed il Bayern non potrà seguire i progressi dell’ala classe ’96. Un assist di mercato a Pep Guardiola, che potrebbe convincere Sane a restare al City anche nella prossima stagione.

Il Coronavirus ha ricoperto il calcio mondiale di una patina di incertezza, ma Guadiola potrebbe trarne beneficio: Leroy Sane, infatti, potrebbe restare al City!

