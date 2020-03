Inter, addio Lautaro | Poker di contropartite dalla Spagna

L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, è molto ambito dalle big d’Europa: il piano incredibile del Barcellona per convincerlo

Lautaro Martinez sarebbe sul punto di salutare l’Inter al termine della stagione. In pole per acquistare l’attaccante argentino ci sarebbe da tempo il Barcellona, pronto a convincerlo al trasferimento per formare il tandem offensivo con il suo connazionale e amico Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> Milan, clamoroso ritorno di fiamma | C’è l’ex Inter

Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Lautaro

Come svelato dal tabloid britannico Daily Star il club blaugrana avrebbe intenzione di offrire a Lautaro un contratto da circa 17 milioni di euro all’anno per convincerlo dell’operazione. Le sue prestazioni entusiasmanti hanno attirato gli interessi delle big del calcio europeo: non ci sarebbe soltanto il Barcellona sulle sue tracce, ma anche il Real Madrid sempre molto attente alle dinamiche. Inoltre, il giocatore sudamericano ha anche estimatori in Premier con Chelsea e Manchester United interessate da sempre. I catalani stanno così cercando di battere la concorrenza con un pacchetto super concordato con l’agente di Lautaro, Beto Yaque.

D’altro canto l’Inter continua a chiudere 150 milioni di euro, ma il Barcellona sarebbe intenzionato ad inserire nella trattativa alcuni calciatori come i centrocampisti, Arthur e Carles Alena, il difensore centrale Jean-Clair Tobido e il terzino destro Nelson Semedo.

A causa della sospensione del campionato italiano per l’emergenza coronavirus, l’Inter continua a pensare anche alle cessioni ed acquisti in vista della prossima stagione.

