Coronavirus, quante donazioni dalla Serie A | Da Ibrahimovic ad Insigne

La Serie A si mobilita per l’emergenza Coronavirus: da Ibrahimovic ad Insigne, passando dall’Inter alla Roma, sono tante le donazioni dal mondo del calcio.

Lo stato di emergenza in cui versa l’Italia a causa del ‘Coronavirus’ ha messo in luce tanti campioni di beneficenza: sono tante le donazioni arrivate dalla Serie A. Nelle ultime ore, è stato Zlatan Ibrahimovic a donare mascherine FFP2 agli ospedali dell’Humanitas. Ma il bomber svedese del Milan non è stato l’unico campione di beneficenza in Serie A: anche Lorenzo Insigne, infatti, ha voluto contribuire alla causa. Il capitano del Napoli, infatti, ha donato 100 mila euro per aiutare gli ospedali campani. L’Inter, poi, ha donato 300 mila mascherine al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, aggiungendosi a quanto fatto dalla Roma. La società giallorossa, tramite il presidente Pallotta, ha donato 100 mila euro all’ospedale Spallanzani. Anche la Juventus ha avviato una raccolta fondi per gli ospedali piemontesi, a cui ha aderito anche Leonardo Bonucci.

Coronavirus, la Serie A si unisce nella beneficienza | Da Dybala a Petagna

Il cuore d’oro dei campioni del nostro calcio è fra i protagonisti più positivi di questo periodo di emergenza. Sono tantissime le iniziative benefiche portate avanti dai protagonisti della Serie A. Paulo Dybala, ad esempio, si è unito alla campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez: la ‘Joya’ ha donato all’ospedale Sacco e ha promosso la raccolta fondi sui propri canali social. Andrea Petagna ha fatto addirittura di più, lanciando una propria campagna per raccogliere fondi da devolvere agli ospedali italiani per non fare distinzione fra pazienti di Serie A e pazienti di Serie B. Proprio dal campionato cadetto, poi, sono arrivate molte iniziative benefiche: la Cremonese, ad esempio, ha contribuito alla raccolta fondi per l’ospedale di Cremona. Anche il Monza, in Serie C, ha donato 50 mila euro all’ospedale San Gerardo.

Queste erano solo alcune delle donazioni arrivate dal calcio italiano in risposta all’emergenza del ‘Coronavirus’: da campioni sul campo a campioni di beneficenza, applausi per il calcio italiano.

