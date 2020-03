Juventus-Inter, sospensione Serie A | Marotta lancia l’allarme

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni importanti circa la possibile sospensione del campionato di Serie A

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha svelato ai microfoni di Sky Sport il suo pensiero a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con la Juventus: “Sicuramente è un’atmosfera surreale: giocare una partite senza pubblico è molto brutto. I giocatori devono trovare le giuste motivazioni. Situazione paradossale, speriamo finisca presto. Io sono un professionista, mi lego alle società in cui sono. Arrivano momenti nella vita in cui bisogna separarsi, importante è amare questo gioco. Oggi mi trovo in una grande società, farò di tutto per rendere felici società e tifosi”. Poi su Eriksen: “Le partite durano 90 minuti, l’obiettivo è quello di vincere la sfida. Non è detto che all’inizio serva fare scelte scriteriate. Conte può valutare i giocatori giorno dopo giorno. Spesso e volentieri i giocatori possano determinare anche dalla panchina”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana | Rispunta vecchio obiettivo

Juventus-Inter, Marotta sulla sospensione della Serie A

Lo stesso ad nerazzurro, poi, ha parlato anche della possibile sospensione del campionato italiano e delle competizioni europee: “Gli indirizzi li darà la Uefa, che è istituzione fatta da dirigenti responsabili e terranno conto delle indicazioni della FIGC. Non penso ci sia il rischio di non giocare in Europa: la sensazione è che si giocherà a porte chiuse. Ma in primis decide il Governo”.

Inoltre, sul caos creato prima di Parma-Spal ha aggiunto: “Abbiamo preso spunto dalla sollecitazione dei calciatori, tramite il loro presidente. Non eravamo giuridicamente nella possibilità di sospendere le partite. La Lega non poteva cambiare il programma, la Lega ha rispettato i decreti ministeriali”.

Infine ha concluso: “C’è un disagio anche nei calciatori, di qualsiasi squadra. Anche loro pensano alle loro famiglie. La situazione è delicata. L’Inter ha adottato ogni tipo di cautela per garantire sicurezza ai calciatori e ai loro cari. Abbiamo fatto il nostro dovere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Juve e Milan | L’annuncio: “Accordo al 100%”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mbappe ‘porta’ l’erede di Dybala | I dettagli

Serie A, nuovo colpo di scena | Squadre negli spogliatoi e possibile sospensione

Calciomercato Milan, nuova destinazione clamorosa | Addio Donnarumma!