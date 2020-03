Juventus su Pogba e Icardi per il prossimo calciomercato estivo. Dybala, erede di Neymar al PSG, potrebbe essere sacrificato da Paratici

C’è già fermento per il prossimo mercato estivo. Una delle protagoniste annunciate sarà come sempre la Juventus, che tra entrate ed uscite potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione attualmente di Maurizio Sarri. Indipendentemente dal futuro del tecnico di Figline, che si gioca la conferma sulla panchina bianconera da qui a fine stagione, Paul Pogba e Mauro Icardi restano due grandi obiettivi nella lista di Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri subito via | Zidane porta un pupillo

Sia il centrocampista francese che il bomber argentino sono due vecchi pallini del CFO della ‘Vecchia Signora’, pronto a riprovare l’assalto a giugno. Pogba è in rotta con il Manchester United, con la Juve che da tempo lavora con il suo agente Raiola per riportarlo a Torino dopo la cessione del 2016. Anche il futuro di Icardi è in bilico, con il Paris Saint-Germain che avrebbe delle perplessità per il riscatto del giocatore dall’Inter, fissato a 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala per Icardi e Pogba

L’ingaggio di nuovi top player potrebbe essere vincolato alla cessione di un big, viste le perdite in borsa ma soprattutto nell’eventualità di una prematura eliminazione dalla Champions League. A rischiare è soprattutto Pjanic, però attenzione anche alla posizione di Paulo Dybala nel caso arrivassero offerte allettanti per il numero dieci. La Juve vorrebbe blindare l’ex Palermo con il rinnovo contrattuale (fino al 2024 a circa 10 milioni all’anno), ma una proposta economica superiore ai 100 milioni di euro farebbe riflettere la dirigenza della Continassa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Higuain

Cifre che può permettersi il PSG, con il Dt Leonardo da tempo estimatore di Dybala. La ‘Joya’ nelle idee del sodalizio parigino sarebbe il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Neymar, che continua a spingere per il ritorno al Barcellona e ricongiungersi così con l’amico e gemello Messi. Il Paris Saint-Germain sarebbe disposto ad arrivare a 120 milioni di euro per il cartellino del fantasista, già la scorsa estate nei pensieri di Leonardo dopo il rifiuto al trasferimento al Manchester United. Un sacrificio in uscita che permetterebbe alla Juventus di dare l’assalto a Pogba e Icardi, oggetti del desiderio di Paratici per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, de Jong erede di Pjanic | Scambio folle col Barcellona

G.M.