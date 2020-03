L’emergenza coronavirus continua a modificare il calcio europeo: è ufficiale il rinvio anche di una partita della Ligue 1, la serie A francese, con il PSG che non scenderà in campo

L’emergenza coronavirus modifica ulteriormente il calcio europeo. Oltre ai rinvii e alle continue polemiche in Serie A, anche nelle altre federazioni il calendario comincia a essere sostanzialmente modificato. È di pochi minuti la comunicazione ufficiale della Ligue 1, la massima divisione francese, del rinvio di una partita in programma domani alle 17.30. Si tratta di Strasburgo-PSG, gara valida per la 28esima giornata di campionato. Mentre in Italia si sta cercando di tornare alla normalità, almeno del mondo del calcio, tra recuperi e il nuovo calendario, in Francia cominciano le problematiche.

La nota ufficiale recita così: “A seguito di un ordine della prefettura in relazione alla diffusione del coronavirus, la partita è stata rinviata a data da destinarsi”.