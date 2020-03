Calciomercato Juventus, 35 milioni e firma | Real bruciato

Colpo di calciomercato della Juventus che si aggiudica il nuovo talento brasiliano che tanto ha brillato al Mondiale Under 17.

La Juventus è riuscita ad aggiudicarsi la nuova stella brasiliana ultimamente al centro del calciomercato mondiale. Si tratta di Kaio Jorge, attaccante brasiliano, che si è messo in luce nell’ultimo Mondiale Under 17, a tal punto da convincere la dirigenza bianconera a puntare su di lui. Non è quindi solo il Real Madrid ad osservare attentamente i giovani talenti in giro per il mondo, che dopo aver acquistato Vinicius Junior, Rodrygo e Reinier, si vede sfuggire una delle maggiori promesse del calcio. 18 anni da poco compiuti, è dunque pronto per il grande salto nella scena europea. Finalmente è una squadra italiana ad accaparrarsi uno dei nuovi talenti più promettenti del panorama calcistico mondiale.

Calciomercato Juventus: chi è il nuovo acquisto

La Juventus è riuscita a prendere uno dei maggiori talenti del calcio mondiale. Messosi in luce al Mondiale Under 17, ha da poco compiuto 18 anni ed è quindi pronto per giocare in Europa. Si tratta di un attaccante non molto alto, ma rapido e potente, con grande fiuto del gol.

Su di lui c’erano moltissime squadre, tra cui Schalke 04, PSV, Lipsia e Marsiglia, ma alla fine è stata la squadra torinese ad aggiudicarselo per 35 milioni di euro. Lo fa prelevandolo dal Santos, con cui recentemente è riuscito a siglare un gol, pur entrando dalla panchina a 21 minuti dal termine della partita. Esattamente il miglior modo con cui salutare vecchi compagni e intraprendere la nuova esperienza con la maglia bianconera.

