Calciomercato Juventus, assalto PSG | Un top player nel mirino dei parigini

In casa Juventus potrebbe arrivare l’assalto per un top player: PSG pronto all’offerta se dovesse dire addio Neymar al club parigino

In casa Juventus sono molti i top player in rosa ed uno di questi sembrerebbe essere finito nel mirino di un top club europeo. Infatti secondo quanto riporta ”Don Balon’‘, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a sferrare l’offensiva a Paulo Dybala, in caso di partenza di Neymar. Il Barcellona da tempo vorrebbe riportare ‘oney’ in blaugrana, pronti ad offrire al club parigino ben 180 milioni di euro, anche se la società francese vorrebbe rientrare dell’investimento fatto di 222 milioni. In caso di addio di Neymar, il PSG avrebbe messo gli occhi sulla ‘joya‘ bianconera come possibile sostituto del brasiliano. I parigini potrebbero bussare alla porta del club di Torino con un’offerta di 120 milioni di euro. I soldi che entrerebbero nelle casse bianconere, potrebbero essere usati per arrivare al ritorno di Paul Pogba. Un intreccio di mercato che potrebbe prendere quota in estate.

