L’Inter potrebbe sorprendere tutti e piazzare un grande colpo sul mercato: Conte ha convinto il giocatore, sorpassando anche la corte del Real Madrid.

Il progetto Inter è molto ambizioso ed è pronto a prendere il decollo. L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe essere sfruttato al meglio da Marotta per presentarsi al prossimo mercato con un grande tesoretto. Le ambizioni dei nerazzurri si possono intuire dai profili che l’Inter sta monitorando sul mercato: Harry Kane potrebbe essere l’uomo scelto per sostituire il ‘Toro’. L’inglese è un attaccante straordinario, che abbina doti fisiche molto importanti ad una tecnica indirizzata verso un’efficacia straordinaria. Un vero e proprio killer in grado di segnare in qualsiasi situazione, che insieme a Lukaku potrebbe formare una coppia davvero inarrestabile. Per l’attaccante del Tottenham, però, c’è da superare la concorrenza del Real Madrid.

Calciomercato Inter, Kane è la prima scelta | Colloquio con Antonio Conte

Le ambizioni dell’Inter stanno convincendo sempre più grandi giocatori: dopo l’arrivo di Lukaku in estate, anche quello di Eriksen a gennaio ne è una prova tangibile. D’altro canto, superare la concorrenza del Real Madrid non è semplice a livello economico. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, però, Kane avrebbe già avuto un colloquio telefonico con Antonio Conte e si sarebbe convinto del progetto dei nerazzurri. L’attaccante inglese, sempre secondo quanto riferito dalla Spagna, in questo momento preferirebbe l’Inter rispetto al Real Madrid, da tempo sulle sue tracce. L’obiettivo della società meneghina di ritornare al vertice del calcio europeo in pochi anni potrebbe, così, ricevere un’impennata con l’arrivo di Kane. L’Inter si sta muovendo per mettere a disposizione di Conte una rosa di altissimo livello, con un paio di top player per reparto e tanti giocatori di grande prospettiva.

L’Inter si avvicinerebbe quindi ad Harry Kane, il colloquio telefonico con Antonio Conte avrebbe permesso ai nerazzurri di superare il pressing del Real Madrid verso l’attaccante inglese.

