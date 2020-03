La rosa dell’Inter è piena di talenti e l’interesse dei grandi club europei per i giocatori nerazzurri cresce: il Barcellona è pronto ad alzare l’offerta per un gioiello di Conte.

L’Inter quest’anno ha visto definitivamente sbocciare la stella di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è quello che ha beneficiato maggiormente dell’arrivo di Romelu Lukaku. In stagione sono già 38 le reti messe a referto dalla LuLa – come è stata ribattezzata la coppia di attaccanti nerazzurri – e l’Inter si sfrega le mani. Già, perché Lautaro Martinez con le prestazioni di questa stagione ha lanciato il proprio valore alle stelle. Il club meneghino per strappare il ‘Toro’ dal Racing Club de Avellaneda nell’estate del 2018 ha sborsato una cifra intorno ai 25 milioni di euro, inserendo nel contratto una clausola da 111 milioni. Queste cifre potevano sembrare eccessive al termine della prima stagione in nerazzurro, ma con l’arrivo di Lukaku all’Inter tutto è cambiato. Adesso Lautaro si è conquistato la status di top player, attirando su di sé le attenzione di tutti i club più importanti d’Europa. Con il ‘Toro’ l’Inter ha fatto Jackpot.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Annuncio sul futuro in tv!

Calciomercato Inter, il Barcellona alza l’offerta per Lautaro

L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è ormai noto a tutti: il ‘Toro’ è considerato l’erede designato di Suarez in blaugrana. L’argentino avrebbe avuto anche il migliore degli endorsement all’interno dello spogliatoio del Barcellona, con Messi che sarebbe felice di averlo al suo fianco. Secondo quanto rivelato da ‘Diario Sport’, il Barcellona starebbe valutando un’offerta di 70 milioni di euro più il cartellino di Nelson Semedo ed Arturo Vidal. Proprio il cileno, inseguito strenuamente dai nerazzurri a gennaio, potrebbe essere la chiave per convincere l’Inter a privarsi di Lautaro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande colpo è possibile | C’è l’apertura del calciatore

I catalani preparano l’offerta giusta per accontentare le richieste dell’Inter. La prossima estate si prospetta bollente: con i blaugrana che sarebbero disposti a fare carte false per portare Lautaro Martinez a Barcellona e Vidal che potrebbe riabbracciare Antonio Conte.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI:

Caos Serie A, Zhang contro Dal Pino | Il provvedimento della procura

‘Guerra’ Inter-Lega | Zhang attacca Dal Pino: ecco la possibile ‘reazione’