Sarri e Cristiano Ronaldo sempre più incompatibili: il futuro del tecnico sempre più a rischio. Decisive le prossime gare, soprattutto la sfida con il Lione.

Ne resterà soltanto uno. Il famoso slogan sembra calzare perfettamente all’attuale situazione di casa Juventus. Il club bianconero in questa stagione ha mostrato difficoltà che raramente si sono viste nel corso degli anni passati. E se è a rischio il predominio in campionato con Lazio e Inter pronte a dare battaglia, anche la situazione in Champions League non fa sorridere. Il Lione si presenterà a Torino con due risultati su tre a suo favore e sarà necessario vincere con due reti di scarto per passare il turno e centrare la qualificazione.

Calciomercato Juventus, Sarri e Ronaldo incompatibili

E ad infiammare questa situazione in casa Juventus sembra essere il rapporto sempre più di incompatibilità tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Il gioco proposto dall’allenatore toscano è estremamente lontano da quello proposto a Napoli e, in parte, anche a Londra con il Chelsea. Il feeling con il fuoriclasse portoghese non sembra essere scoppiato e i risultati latitano.

Per Sarri saranno fondamentali i risultati delle prossime gare. Ora per la Juventus inizia un periodo clou della stagione: dalla sfida di campionato contro l’Inter al ritorno di Champions contro il Lione, passando per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Calciomercato Juventus, Sarri in dubbio

Se i risultati non dovessero arrivare, il rapporto tra Sarri e la Juventus potrebbe clamorosamente rompersi anche a stagione in corso. La situazione non sembra sorridere al tecnico toscano, che dovrà nelle prossime settimane necessariamente adattarsi a Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrà assumere il ruolo di accentratore e figura chiave nel gioco bianconero.

Dovrà essere Sarri dunque ad adattarsi e rendere il rapporto più compatibile. Se ciò non dovesse avvenire, la Juventus si ritroverebbe a dover scegliere se puntare sul portoghese o sulle idee dell’allenatore. E la decisione della dirigenza sarebbe praticamente scontata.

