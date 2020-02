Calciomercato Juventus e Inter, duello per il super bomber | C’è la decisione

Juventus e Inter continuano a monitorare il calciomercato europeo alla ricerca di un bomber di razza e soprattutto di livello internazionale: c’è un nome sui taccuini di entrambe, che ha già deciso il suo futuro

Juventus e Inter stanno attraversando un momento di transizione, soprattutto in attacco. I bianconeri potrebbero dire addio a Higuain, che è tornato in bilico dopo una stagione in chiaroscuro e non è scontato resti all’Allianz Stadium. Inoltre, con Cristiano Ronaldo che andrà per i 36 anni e lo spettro della mancanza di qualche punta. Allo stesso modo i nerazzurri rischiano di salutare Lautaro Martinez e ritrovarsi con il solo Lukaku. Per questo motivo entrambe le società si stanno guardando attorno per cercare un nome affidabile e di esperienza oltre al possibile campione del futuro.

Calciomercato Inter e Juventus, Suarez in scadenza | La decisione del giocatore

Tra i nomi sondati negli ultimi mesi dalla Serie A c’è anche Luis Suarez del Barcellona. Attualmente alle prese con un brutto infortunio, l’uruguaiano resta uno dei bomber migliori del pianeta, in grado di spostare gli equilibri. Per lui sarebbero pronti a muoversi in tanti, per Inter e Juventus sarebbe una suggestione importante, nonostante l’investimento per cartellino e ingaggio, oltre ai 33 anni.

A gelare tutte le pretendenti, però, ci ha penso lo stesso Suarez, che ha il contratto in scadenza nel 2021 e per questo sarebbe stata una grande occasione per i top club europei. “Sono felice qui e lo è anche la mia famiglia, sono dove ho sempre sognato di essere e mi sento utile. La decisione deve arrivare dalla società – ha detto in un’intervista a ‘RAC1’ – e loro conoscono la mia volontà. Voglio continuare, ma non dipende da me”. Poi il bomber ex Liverpool svela anche una clausola sul suo contratto: “C’è un’opzione per cui se il prossimo anno giocherò il 60% delle partite in cui sarò disponibile, allora rinnoverò”.

Il desiderio di Suarez, dunque, è chiaro, ma la speranza di Juve e Inter è nell’eventuale scelta del Barcellona di puntare su altri giocatori, magari più giovani e in grado di far cominciare un altro progetto.

