Lione-Juventus, porte chiuse per il coronavirus | Le ultime

L’emergenza coronavirus porta a delle riflessioni anche in Francia. Si discute sulla gara di questa sera e potrebbero esserci novità inaspettate

Mancano pochissime ore all’inizio della sfida tra Lione e Juventus ma torna tutto in discussione. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell’emergenza coronavirus e del fatto che non sarebbe stata presa nessuna decisione a riguardo. Sono circa 3000 i tifosi bianconeri che stanno raggiungendo la Francia in queste ore, ma tutto sembrerebbe essere tornato in bilico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Sarri scritto | ”Salvo solo in un caso”

Dal giornalista Luca Momblano, infatti, arriva una notizia che se fosse confermata sarebbe clamorosa. Queste le sue parole riportate su Twitter: “Dopo i casi in Francia, autorità locali spingono in extremis per Lione-Juventus a porte chiuse. Non è chiaro se solo per tifosi italiani”.

Dopo i casi in #Francia, autorità locali spingono in extremis per #LioneJuve a porte chiuse. Non è chiaro se solo per tifosi italiani. — Momblano Official (@MomblanOfficial) February 26, 2020

Lione-Juventus si gioca a porte chiuse?

Il calcio d’inizio per la gara di andata degli ottavi di Champions League è fissato per le 21, ma probabilmente le prossime ore saranno molto movimentate. Il coronavirus si sta divulgando sempre più in tutta Europa dopo aver colpito fortemente il nord Italia. Visti i primi casi che arrivano anche in Francia, le autorità starebbero mettendo in discussione anche le modalità di svolgimento della gara di questa sera considerando che sono attese diverse migliaia di spettatori al Parc Olympique Lyonnais.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, accelerata per Lautaro | Tre nomi sul piatto

Secondo quanto riporta il giornalista Momblano si potrebbe giocare anche a porte chiuse o comunque senza tifosi ospiti. Una situazione difficile da gestire, specie se si considera che ormai sono quasi tutti arrivati a destinazione per assistere all’incontro.

Il sindaco di Lione Gérard Collomb, in mattinata, aveva parlato ai microfoni di BFMTV annunciando la sua presenza allo stadio senza mascherina: “Stasera sarò allo stadio a guardare questa partita e spero che non ci siano difficoltà e che lo sport prenderà il posto di questa epidemia che colpisce così tanti paesi del mondo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Sarri scritto | ”Salvo solo in un caso”

Inter e Juventus, accelerata per Lautaro | Tre nomi sul piatto