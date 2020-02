Calciomercato Milan, nuovo DS per Gazidis | Subito un colpo

Novità importanti in casa Milan: il capo esecutivo del club rossonero, Ivan Gazidis, potrebbe preparare una rivoluzione a livello dirigenziale

In casa Milan tutto potrebbe cambiare a livello societario in vista della prossima stagione. Il feeling tra Boban e Maldini con il capo esecutivo Ivan Gazidis non è mai sbocciato del tutto e così potrebbero arrivare novità importanti in futuro.

Calciomercato Milan, Emenalo incontra Gazidis: le ultime

L’ex direttore di Chelsea e Monaco, Michael Emenalo, potrebbe fare il suo ritorno proprio in Italia. L’edizione de La Repubblica ha svelato che quest’ultimo sia stato avvistato a Casa Milan per incontrare proprio Gazidis, che non è convinto appieno della gestione di Boban e Maldini. Attualmente il dirigente è libero dopo che si è dimesso dal Monaco con l’esperienza negativa di Henry come allenatore.

Con il possibile arrivo di Emenalo al Milan, che sancirebbe molto probabilmente il divorzio da Maldini, si potrebbe così pensare anche ad un super colpo da regalare alla compagine rossonera.

Calciomercato Milan, esubero di lusso | Ibra bis a centrocampo