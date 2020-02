Calciomercato Inter, rottura improvvisa | Bomber stellare

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter è sempre in bilico. Così i nerazzurri starebbero pensando al top player, in rottura con il suo rispettivo club

Il calciomercato non dorme mai. L’Inter dovrà monitorare da vicino per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Così il club nerazzurro starebbe già al lavoro per trovare anzitempo un sostituto all’altezza anticipando le big d’Europa. E così nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro.

Calciomercato Inter, Benzema il possibile erede di Lautaro

Nonostante la firma sul contratto con il Real Madrid sia arrivata a dicembre fino al 2022, Karim Benzema potrebbe lasciare i blancos al termine della stagione. L’annuncio non è stato ancora formalizzato, ma qualcosa è cambiato nel 2020 in termini di gol ed entusiasmo. Soltanto due reti in Liga per l’attaccante francese che non riesce più a trovare confidenza in area di rigore e non solo. Come svelato dal portale spagnolo “OKDIARIO” la stessa società madrilena sarebbe molto preoccupata della situazione: non si esclude anche una cessione in estate. Così l’Inter potrebbe trovare in lui il profilo adatto a sostituire Lautaro Martinez in caso di addio dell’argentino. Nella prima parte di stagione aveva collezionato ben quindici marcature diventando come sempre implacabile sotto porta. All’età di 32 anni lo stesso Benzema potrebbe così scegliere di terminare la sua carriera con una nuova avventura avvincente, la sua prima in Serie A.

Non va, infine, esclusa la destinazione Juventus visto il suo ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, come ricordano proprio i tempi di Madrid. Il tandem offensivo dei blancos è stato mortifero sotto ogni aspetto trionfando in maniera sistematica in Champions League. Con Gonzalo Higuain verso l’addio al termine della stagione, potrebbe arrivare proprio dalla capitale spagnolo il suo sostituto per rinforzare il reparto offensivo della Juventus.

Il futuro di Karim Benzema va sempre tenuto in grande considerazione. Alle big d’Italia serve sempre un goleador come lui.

