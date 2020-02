Calciomercato Milan, Maldini in bilico | Tris di sostituti

Il Milan non sta vivendo una grande stagione e pensa a dei cambiamenti per il futuro. Anche in dirigenza potrebbero esserci novità, tre nomi nel mirino

Il Milan continua a vivere una stagione di alti e bassi. Nel 2020 sembrava che i rossoneri fossero ripartiti alla grande, ma con il passare delle settimane sono tornati i risultati negativi che hanno fatto sfumare definitivamente l’obiettivo Champions League. Ora la lotta è aperta per un posto in Europa League, obiettivo che non accontenterebbe il Diavolo ma quantomeno salverebbe leggermente la stagione.

C’è anche un ritorno della semifinale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus, portare a casa un trofeo farebbe sicuramente rivalutare l’annata rossonera. Nel frattempo, fuori dal campo si discute del futuro del club. Il prossimo mercato non potrebbe riguardare solo i giocatori, ma potrebbero esserci dei cambiamenti anche in dirigenza.

Milan, Maldini in bilico: tre i nomi per sostituirlo

Sembrerebbe sempre più in bilico il futuro di Paolo Maldini, che non condividerebbe le idee con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Potrebbe esserci un addio della bandiera rossonera per lasciar spazio ad altri direttori sportivi. Un nome potrebbe essere quello di Ariedo Braida, con tanta esperienza nel calcio europeo ed ex Barcellona. Un altro obiettivo sembrerebbe Giovanni Sartori, che è stato accostato già in passato al Milan e sta facendo un lavoro strepitoso con l’Atalanta.

Infine si potrebbe pensare anche a Daniele Faggiano del Parma, che ha fatto operazioni importanti con i gialloblù ed è considerato uno dei migliori direttori sportivi della Serie A.

