Le dichiarazioni di ieri del presidente Andrea Agnelli hanno riposto ancora fiducia in Sarri, ma non è tutto: c’è una promessa per il top manager

Un’intervista davvero interessante quella rilasciata dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ai microfoni di Radio24, durante la quale ha toccato tanti temi tra cui quello dell’allenatore. Dopo il ciclo Allegri il club bianconero ha optato per Maurizio Sarri con lo stesso numero uno della società torinese che ha riposto ancora fiducia nel proprio allenatore. Sull’argomento Pep Guardiola, da sempre accostato alla panchina della Juventus, le dichiarazioni di Agnelli hanno fatto presagire che ci potrebbe essere qualcosa in futuro. Sì, perché il manager catalano è uno dei migliori allenatori al mondo nonostante non siano arrivati risultati ottimali. Con la Premier League, ormai cosa fatta del Liverpool, il City penserà alla Champions League cercando di arrivare in finale.

Calciomercato Juventus, Guardiola resta il sogno di Agnelli

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” tra Agnelli e Guardiola ci sarebbe una promessa. Con il suo contratto in scadenza nel giugno 2021, il presidente della Juventus cercherà di strappare un sì per l’ex Barcellona, che resta il sogno proibito del club bianconero. Per ora il presente si chiama Sarri, ma il nome di Pep è in cima alla lista dei futuri allenatori.

Attualmente è impensabile che lo stesso Guardiola lasci velocemente il Manchester City visto che è molto legato ai suoi amici fraterni, Ferran Soriano e Txiki Begiristain. Poi c’è da valutare anche il suo stipendio da top player con 20 milioni a stagione, ma Agnelli vorrebbe riprovarci vedendo in lui il post Sarri.

La cosa certa è che il presidente Agnelli ci riproverà nei prossimi mesi per portare a Torino uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni.

