Calciomercato Inter e Juventus, duello per il parametro zero dalla Premier

Arriva dalla Premier un’occasione a centrocampo per Inter e Juventus: è in scadenza con il suo club e potrebbe partire a parametro zero in estate

Si iniziano già a delineare le prossime mosse di mercato per la sessione estiva. Le squadre italiane si guardano intorno per trovare nuovi innesti all’altezza per la prossima stagione. In Premier League potrebbe esserci una grande occasione di mercato a parametro zero, Inter e Juventus restano infatti nella lista degli interessati al centrocampista in uscita dal Manchester United nella prossima sessione di mercato estiva.

Potrebbe interessarti anche >>> Roma, guai per Fonseca | Lesione muscolare per il top player

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Guardiola: c’è la promessa

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Inter, clamorosa ipotesi: match in chiaro!

Calciomercato Juventus e Inter, occasione dalla Premier: Matic a parametro zero

I dirigenti italiani sono già a lavoro per trovare nuovi innesti ed occasioni per la prossima stagione. In Inghilterra ci sarebbe un’opportunità di mercato da fare gola a molti, tra cui Juventus ed Inter. Infatti Paratici e Marotta, sembrerebbero continuare ad osservare con interesse agli sviluppi sul futuro del centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic. Il centrocampista serbo dopo tre anni vedrà scadere il proprio contratto con i red devils il prossimo giugno, senza intenzioni al momento di rinnovarlo.

Riuscire ad assicurarsi un centrocampista di valore come Matic sarebbe un grande colpo di mercato, al quale aveva pensato anche il Milan, ma a causa dell’ingaggio di 10 milioni all’anno i rossoneri hanno rinunciato. Le due big italiane dovranno sicuramente fare i conti con una grande concorrenza per arrivare al giocatore serbo, ma le possibilità di vederlo in Italia nella prossima stagione ci sono.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter | Nuovo affare col PSG e ‘sgarbo’ alla Juventus