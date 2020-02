Calciomercato Inter, da Messi a Lautaro e Aubameyang | L’ex Barcellona allo scoperto

L’ex ds di Milan e Barcellona ha rilasciato dichiarazioni sul prossimo calciomercato estivo: rivelazioni su Messi, Lautaro e Aubameyang

Ormai da tempo si conosce la situazione tra il Barcellona e Messi, la possibilità che l’argentino possa partire in estate e l’interesse dei blaugrana per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Incroci di mercato importanti, dei quali ha parlato Ariedo Braida in un’intervista ad ”Il Giornale’‘. L’ex Milan e Barcellona ha parlato dei due attaccanti argentini e di un possibile sostituto all’Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Roma, guai per Fonseca | Lesione muscolare per il top player

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Guardiola: c’è la promessa

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Inter, clamorosa ipotesi | Match in chiaro

Calciomercato Inter, parla Braida: rivelazioni su Messi, Lautaro e non solo

A più di tre mesi dall’apertura della sessione estiva di calciomercato, le squadre iniziano già a pianificare le proprie mosse per assicurarsi i migliori talenti. A parlare di mercato è stato Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, che in un’intervista ad ”Il giornale” ha rivelato alcune indiscrezioni sul futuro di Lionel Messi. L’ex dirigente alla domanda sul futuro dell’argentino risponde ”Credo non partirà. È legatissimo alla città, ormai è catalano d’adozione. Per la gente è un’istituzione, più del sindaco. Tifosi e compagni lo amano: non ci sono motivi per andare via». Parole anche sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez: ”Cercano una punta e vogliono Martinez: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça”.

In caso di partenza del numero dieci nerazzurro, si parla di Aubameyang dell’Arsenal come sostituto, Braida dichiara: ”Fossi nell’Inter lo prenderei subito. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista”. Opinioni importanti quelle rilasciate da Ariedo Braida, che delineano meglio quello che potrebbe accadere in estate

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter | Nuovo affare col PSG e ‘sgarbo’ alla Juventus